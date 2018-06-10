"حل نهائي لسد النهضة".. 12 رسالة من السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي

كتب- عمر مصطفى:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى القاهرة تمثل فرصة طيبة للوصول للتباحث بشأن سد النهضة والتوصل لاتفاق بما لا يخل بمصالح أى طرف، موضحًا أنه تم التباحث حول فرص زيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا، ودعم الاتفاقات بما فيها إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، ومن إثيوبيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في القاهرة، أنه تم بحث مجالات التعاون في الاستثمار الزراعي والصحة، ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا وتقديم نموذج ناجح للتكامل الإفريقي.

ويرصد "مصراوي"، أهم ما جاء في كلمة الرئيس السيسي كالتالي:

- نعمل على بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي مع إثيوبيا في المجالات كافة.

- بحثنا سبل اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل.

- نراعي تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي الشقيق.

- زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري بزيادة استثماراته في السوق الإثيوبية.

-تقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم الاستثمارات.

-إقامة منطقة صناعية مصرية كبرى في إثيوبيا.

- تشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصري والإثيوبي لاستيراد اللحوم الإثيوبية.

-التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة.

-تقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً.

- إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو المقبل.

- مناقشة الأوضاع الإقليمية وبالأخص ملفات جنوب السودان، والوضع في الصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية.

- تظل سياساتنا نحو إثيوبيا دائماً تتسم بالحرص الكامل على مصالحها واستقرارها وأمنها.​