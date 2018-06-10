رئيس الوزراء الإثيوبي للمصريين: "سنحافظ على حصتكم من المياه وسنعمل على زيادتها"
كتب- محمد قاسم:
وجه آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، رسالة للشعب المصري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أحمد: "جئنا لنظهر للشعب المصري رغبتنا في إخلاص ومودة ومحبة وألا يكون هناك شكوك نحو إثيوبيا، وأن تصلكم حصتكم من مياه النيل".
وأضاف: "نحن سنهتم بالنيل ونحافظ على حصتكم وسنعمل على زيادة هذه الحصة، ولن يكون هناك خلاف بيننا".
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