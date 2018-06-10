وزير الكهرباء يناقش أسباب ضعف الجهود بعدد من محافظات الصعيد

محمد صلاح

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد إجازة عيد الفطر مباشرة اجتماعا موسعا، يضم كلا من المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس مدحت محمدعيد رئيس قطاع شبكات كهرباء سوهاج، وذلك لبحث مشكلة انخفاض الجهود عن بعض المناطق بمحافظة سوهاج.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء يولى محافظات الصعيد اهتماما خلال الفترة الحالية لمواجهة أى شكاوى ومشاكل تواجه مواطنى محافظات الصعيد المختلفة، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى شدد خلال لقاءاته واجتماعاته مع وزير الكهرباء على ضرورة تأمين التيار واستقراره.

وأضاف المصدر فى تصريحاته، أن محافظات الصعيد لها نصيب الأسد من الخطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وبدأت فى تنفيذها بهدف تطوير شبكات النقل والتوزيع.​