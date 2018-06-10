مجلس النواب يشترط 50% نسبة المقيدين بنقابة الصحفيين لأي جريدة جديدة

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شروط ممارسة النشاط الصحفي لأي صحيفة، عن طريق إلزامها بألا تقل نسبة المقيدين بالنقابة عن 50% من طاقة العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتنص المادة 42 من القانون على: "يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تزداد هذه النسبة إلى 70% بعد مرور سنتين من صدور الصحيفة.

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقامًا محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفي جميع الأحوال، يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون".​