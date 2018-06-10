نائب رئيس "الثانوية العامة": تصحيح العينة العشوائية للجبر بعد عيد الفطر

كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن لجان تقدير الدرجات ستبدأ تصحيح العينة العشوائية لمادة الحبر والهندسة الفراغية "رياضيات بحتة"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

وأوضح عبدالحكم، في تصريحات صحفية، أنه لايمكن استدعاء المقدرين لتقدير فرع من فروع الرياضيات البحتة غدًا، ثم استدعائهم مرة أخرى لتقدير الفرع الثاني "التفاضل والتكامل" الذي يؤديه الطلاب بتاريخ 21 يونيو المقبل، لافتًا إلى تصحيح مادة الإحصاء تزامنًا مع الرياضيات؛ كون تصحيح المادة مسؤولية معلمي الرياضيات.

وأدى 110 آلاف و822 طالبًا من طلاب شعبة الرياضيات للثانوية العامة، الامتحان في أحد فرعي مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".