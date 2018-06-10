"أبوشقة": قانون تنظيم الصحافة والإعلام تفعيل لنصوص الدستور

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام إضافة جديدة من إضافات المجلس، وتفعيل لنصوص الدستور.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام، هي "قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام".

وأضاف "أبوشقة" أننا أمام استحقاق دستوري في هذا الشأن، والدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، ومن حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة، في إطار حرية الرأي، وحظر الرقابة على الرأي والصحف ومصادرتها.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن الحق الدستوري ليس مطلقًا، وهناك فرق كبير بين المصادرة في الحق وتنظيم الحق، مشيرًا إلى أن هذا القانون جيد، ويحقق المواءمة.​