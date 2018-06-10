طلاب الثانوية ينتهون من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية "الرياضيات البحتة"، في تمام الحادية عشرة صباحًا.

وقال الدكتور رضا حجازي إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، اليوم، 110 آلاف و822 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويعقد رئيس الامتحان، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاث، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعد غدٍ الثلاثاء.​