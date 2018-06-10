  • عاجل:محكمة الأمور المستعجلة تقضي برفع الحجز عن أموال الزمالك
    • 1339194 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    طلاب الثانوية ينتهون من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

    11:07 ص الأحد 10 يونيو 2018
    طلاب الثانوية ينتهون من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية

    صورة ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    انتهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية "الرياضيات البحتة"، في تمام الحادية عشرة صباحًا.

    وقال الدكتور رضا حجازي إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، اليوم، 110 آلاف و822 طالبًا وطالبة، في 1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

    ويعقد رئيس الامتحان، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا؛ للكشف عن حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية، والإجابة عن استفسارات الطلاب.

    ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعب الثلاث، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعد غدٍ الثلاثاء.​

    الثانوية العامة امتحان الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات البحتة امتحانات الثانوية العامة

    الخبر التالى:

    مصادر حكومية: أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة مدبولي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان