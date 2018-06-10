مصادر حكومية: أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة مدبولي

كتب- محمد عمارة:

قالت مصادر حكومية، لمصراوي، الأحد، إنه جرى اختيار الدكتور أشرف صبحي، مساعد وزير الشباب والرياضة السابق، وزيرا للشباب في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال صبحي لمصراوي، الأحد: "إن شاء الله خير، وربنا يوفقنا في الفترة اللي جاية".

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء المُكلف يحاول الانتهاء من تشكيل حكومته خلال اليومين المقبلين، ونظرًا لضيق الوقت، فقد أجرى استطلاعًا للرأي لبعض المرشحين عبر الهاتف؛ تمهيدًا لعقد مقابلات معهم خلال الساعات المقبلة لإنهاء المشاورات في أسرع وقت.

كانت مصادر قد كشفت لمصراوي أن مدبولي التقى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورجحت المصادر استمرارهم في الحكومة الجديدة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة، الخميس الماضي.

يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.​