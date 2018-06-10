"الإسكان" تعلن موعد تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في المنيا

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرفة على قطاع المرافق، إنه يجري تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، أولها مشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/95 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 53 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يوليو 2018.

وأضافت "المنشاوي"، في بيان اليوم الأحد، أن المشروع الثاني هو محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 680 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 102 ألف م3/يوم، نهاية يوليو 2018.

وتابعت وكيل أول وزارة الإسكان، أن المشروع الثالث عبارة عن مشروع محطة مياه الفرجاني - بني مزار ضمن مشروع 240 قرية، بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه، ويجرى الانتهاء من تنفيذه، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/يوم، ويجرى تنفيذ 20 ألف م3/يوم منها، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية سبتمبر 2018.‏‫​