"الري" ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع الإدارات المركزية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تولي اهتمامًا بمتابعة منسوب المياه في الترع والمصارف لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات، وتطهير المجاري المائية.

وأضاف "خالد"، لمصراوي، أن مهندسي الري ينفذون خطة موحدة لتوزيع كميات المياه في المحافظات، مشددًا على الاستعداد لتلبية موسم الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية.

وفي سياق متصل، نوه المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس قطاع الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، إلى وقف الراحات وزيادة المنوبة، والمرور على المحطات المختلفة، وتحديدًا الحدودية؛ بهدف الاطمئنان على حركة عمل تلك المحطات.

وشدد "عبدالعاطي"، لمصراوي، على إحلال وتجديد العديد من محطات الميكنة، خصوصًا أن فترة عيد الفطر تزداد كميات استخدام المياه.​