بعثة المنتخب تصل المطار استعدادا للسفر لمونديال روسيا

كتب - طه عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاحد ، بعثة المنتخب الوطني، استعدادا للسفر الي روسيا، للمشاركة في مونديال كأس العالم ، تستغرق رحلة سفر الفراعنة 6 ساعات كاملة للوصول إلى عاصمة الشيشان جروزني ، على أن يستمر منتخب الفراعنة في معسكره بمدينة جروزني حتى الأربعاء المقبل ، ثم ينتقل صباحا بالطيران الداخلي إلى مدينة ييكاتنبرج الروسية والتي تستضيف المباراة الأولى للفريق أمام منتخب أوروجواي الجمعة المقبل .

رفض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، منح لاعبيه راحة سلبية بعد الوصول إلى جروزني رغم طول رحلة السفر من القاهرة وفي ظل وقت الصيام، ويؤدي الفريق تدريبا بمجرد الوصول بملعب التدريب المخصص للمنتخب.

تضم البعثة الـ23 لاعبًا في قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في المونديال وهم:

حراسة المرمى: عصام الحضرى (التعاون السعودى) وشريف إكرامى (الأهلي) ومحمد الشناوى (الأهلي).

في الدفاع: على جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) – أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى) – سعد سمير (الأهلي)- أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) – عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكى) – أحمد فتحى (الأهلي) – محمد عبد الشافى (الفتح السعودى)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك) الذي كان مفاجأة بتواجده في قائمة المونديال على الرغم من أنه المعسكر الأول له مع الفراعنة.

الوسط طارق حامد (الزمالك)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، سام مرسي (ويجان الإنجليزى)، عبد الله السعيد (أهلي جدة السعودى)، محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودى)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى) وعمرو وردة (أتروميتوس اليونانى).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) ومروان محسن (الأهلي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودى).

واستبعد هيكتور كوبر كلا من: أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا) والذي كان المفاجأة الكبرى في قائمة المونديال، خاصة أنه كان أحد العناصر الأساسية لكوبر في السنوات الثلاث الماضية، كما تم استبعاد محمد عواد (الإسماعيلى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى) وأحمد جمعة (المصرى) وعمرو طارق (أورلاندو الأمريكى) ومحمود عبد العزيز (الزمالك).