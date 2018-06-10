توافد عدد من الجماهير للمطار لتوديع المنتخب القومي

كتب - طه عبيد

بدأ توافد عددا من الجماهير المصرية علي مطار القاهرة الدولي، لتوديع بعثة المنتخب الوطني لدي سفرها الي روسيا للمشاركة في كاس العالم.

من جانبها شددت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي ، من إجراءاتها الأمنية أمام مبني الركاب الجديد رقم 2 بالمطار، لتأمين سفر بعثة أفراد المنتخب الوطني للمشاركة في مونديال كأس العالم.

وكانت بعثة بعثة المنتخب الوطني، وصلت الي مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر الي روسيا، للمشاركة في مونديال كأس العالم ، تستغرق رحلة سفر الفراعنة 6 ساعات كاملة للوصول إلى عاصمة الشيشان على أن يستمر منتخب الفراعنة في معسكره بمدينة جروزني حتى الأربعاء المقبل، ثم ينتقل صباحا بالطيران الداخلي إلى مدينة ييكاتنبرج الروسية والتي تستضيف المباراة الأولى للفريق أمام منتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبل.