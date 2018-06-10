"خبير" عن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر: "ننتظر خطوات جادة بأزمة سد النهضة"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن شبانة نائب رئيس مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تسعى إلى تهدئة الأوضاع مع الدول الإفريقية، وأن المباحثات التي تمت بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا السبت، كان أهم محاورها نقاط الخلاف بين الدولتين.

وأضاف شبانة في تصريحات لمصراوي، أن زيارة أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر، هى الأولى، وتأتي في سياق مخرجات الوثيقة التي وقعت بين الجانبين الشهر الماضي؛ والتي تنص على التعاون المتبادل في مجالات الزراعة والري.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مشكلة حوض نهر النيل ليست متعلقة بندرة المياة، لكن بكيفية إدارة الموارد المائية للقارة، متابعًا: "النهر يتساقط عليه 1660 مليار متر مكعب، يصل لمصر والسودان منه 84 مليار متر مكعب، أي 5% من حجم المياه التي تتساقط فيه".

وتابع شبانه: "مصر تستطيع تقديم خدماتها وخبراتها المائية إلى الجانب الإثيوبي، بدلًا من إهدار مليارات المياه بسبب عمليات التبخر، وفقدها بالمستنقعات المائية، بينما نتصارع علي 5% فقط".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مصر تنتظر خطوات جادة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وليس طمأنة سياسية كالمعتاد، مُرجحًا الاعتراف بحقوق مصر التاريخية أو التعاون بين مصر وإثيوبيا في فترة ملء وتخزين المياه بالسد.

ووصل رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي، بصحبة وفد رسمي مكون من وزيري الري والكهرباء، مساء السبت.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، جلسة مباحثات ثنائية، بمقر رئاسة الجمهورية، مع أبي أحمد، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.