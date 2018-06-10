تفاصيل استعداد حديقة حيوان الجيزة لعيد الفطر - صور

توزيع لبس العيد على أطفال مستشفى 57357 في إفطار "مستقبل وطن"

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن حديقة حيوانات الجيزة استعدت لاستقبال الزوار بفتح 13 منفذًا لبيع التذاكر، لافتة إلى وقف الراحات ومنع الإجازات لجميع العاملين أثناء فترة العيد.

وكشفت "محرز"، لمصراوي، أنه جرى إدخال حيوانات جديدة عن طريق البدل منها "المها العربية، والكنغر الأحمر"، فضلًا عن تجديد نقطة الطيور البحرية، وعمل أكشاك جديدة.

وتفقدت "محرز"، اليوم، حديقة حيوانات الجيزة، واطمأنت على خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق ركوب القطار الترفيهي.

وفي سياق متصل، ذكر اللواء محمد رجائي، رئيس الحدائق العامة لحيوانات الجيزة، أن الحديقة استعدت لمناسبة عيد الفطر من خلال تقديم عروض جديدة للسيرك.

وقال "رجائي"، لمصراوي، إنه جرى تجهيز المنطقة الترفيهية بألعاب جديدة، والتنسيق مع قوات أمن الجيزة، وقوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف الأولية، مشيرًا إلى أن الحديقة ستفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا في أول أيام عيد الفطر.