خاص| "معيط" يؤكد لمصراوي توليه وزارة المالية بحكومة "مدبولي"

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، لمصراوي، إنه جرى تكليفه بتولي وزارة المالية في التشكيل الجديد للحكومة التي من المقرر أن يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، خلفًا للدكتور عمرو الجارحي.

وقالت مصادر لمصراوي، إنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء المُكلف يحاول الانتهاء من تشكيل حكومته خلال اليومين المقبلين، ونظرًا لضيق الوقت، فقد أجرى استطلاعًا للرأي لبعض المرشحين عبر الهاتف؛ تمهيدًا لعقد مقابلات معهم خلال الساعات المقبلة لإنهاء المشاورات في أسرع وقت.

وكانت مصادر قد كشفت لمصراوي أن مدبولي التقى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورجحت المصادر استمرارهم في الحكومة الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة، الخميس الماضي.

يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.