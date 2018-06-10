مجدي عبد الغني يكشف كواليس لقاء السيسي بلاعبي المنتخب

كتب - معتز عباس:

كشف مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، عن كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمنتخب الوطني، قائلًا إن الرئيس السيسي وعد خلال اللقاء بإنشاء بنية رياضة تستطيع استضافة أي بطولات مقبلة، خلال الأربع سنوات القادمة من ولايته الرئاسية الثانية.

وأضاف "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم"، السبت، أن الرئيس قال للاعبي المنتخب: "أنا مش بفهم في كرة القدم كتير لكني أفهم في الشغل الجماعي.. لازم يكون فيه إخلاص وحب ويكون قبلكم على قلب بعض هتنجحوا، أجروا وراء حلمكم".

وتابع: "الرئيس طلب من صلاح يتكلم ويطمئن الناس عن نفسه، ويتكلم عن نفسه كلاعب والفرقة، وصلاح قال إن اللاعبين عندهم إصرار يحققوا شئ كويس في المونديال هتتكتب في التاريخ للاعبين ولمصر".

وأكد أن هناك إصرار لدى لاعبي المنتخب بتحقيق إنجاز كبير خلال مشاركته في مونديال روسيا.