السيسي يبحث مع رئيس وزراء أثيوبيا تطورات سد النهضة

القاهرة - أ ش أ:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت، جلسة مباحثات ثنائية، بمقر رئاسة الجمهورية، مع رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تطرقت المباحثات إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، كما أكدا توفر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة لأبي أحمد على توليه منصب رئيس الوزراء، متنميا له التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.