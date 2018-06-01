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ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مصر للطيران للصيانة والخدمات الأرضية

05:20 م الجمعة 01 يونيو 2018
ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مصر للطيران للصيانة والخدمات الأرضية

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

أسفر فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات النقابية والعمالية التي أجريت في شركة مصر للطيران للصيانة، أمس الخميس، عن فوز المهندس خالد عمر، مدير عام العلاقات العامة، والمهندس طارق علام، بعضوية مجلس الإدارة، فيما فاز الدكتور أيمن صلاح بعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

كما فاز وليد الديب وأحمد صابر بعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وفازت أماني محمود ومحمد أسحق وتامر القاضي ومحمد صلاح العراقي بعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، وفاز محمد والي برئاسة اللجنة النقابية للشركة.

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صناديق الاقتراع الانتخابات النقابية شركة مصر للطيران الخدمات الأرضية

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