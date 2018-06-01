بالشروط.. فتح باب التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية في القاهرة

كتبت- ياسمين محمد:

فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الجمعة، باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات "التجريبية"، والمدارس الرسمية المتميزة للغات "المستقبل"، من خلال الرابط التالي: http://cairomoe.net/site/kg_2018/.

ويمكن لولي الأمر التقدم لإحدى المدارس الرسمية للغات أو الرسمية المتميزة للغات، خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق 1 يونيو وحتى 30 يونيو المقبل، وفقًا للإدارة التعليمية التابع لها الطفل، مع العلم أن موقع التقديم سيغلق بتاريخ 7 يوليو المقبل، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

وتلتزم مدارس القاهرة بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر طوال فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

ويمكن لكل أولياء الأمور الذين تتراوح أعمار أبنائهم ما بين 4 سنوات وحتى 5 سنوات و 11 شهرًا و29 يومًا التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.

ويتقدم ولي الأمر باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة به والتي تتضمن محل إقامة يقع في نطاق محافظة القاهرة، ويلتزم بتسجيل البيانات المطلوبة صحيحة، ويطبع الورقة الخاصة بالبيانات بعد إتمام التسجيل؛ وكذلك ورقة القبول حال قبول الطفل، لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن أي تزوير أو خطا في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية عنه، لافتة إلى أن متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط وفي الفترة المحددة.

ولفتت المديرية إلى أن دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا من القبول، وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من الموقع.

ويمكن لولي الأمر اختيار مدرسة واحدة للتسجيل بالمدارس الرسمية المتميزة "المستقبل"، ولا تخضع للمربع السكني، كما يمكنه اختيار تسجيل مدرسة واحدة فقط للمدارس الرسمية للغات "التجريبية" حسب المربع السكني فقط بمحافظة القاهرة.

ولولي الأمر اختيار التسجيل مرة واحدة لكل من مدارس المستقبل والتجريبية معًا، وتكون الأولوية في التسكين حسب اختياره أولًا لمدارس المستقبل، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.

وأكدت المديرية أن إعلان نتائج القبول بالإدارات التعليمية سيكون بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.