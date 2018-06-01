لأول مرة.. معرض للأيقونات القبطية في الفاتيكان نهاية العام

كتب- إسلام ضيف:

كشف الدكتور لؤي سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية التابع لمكتبة الإسكندرية، عن تنظيم معرض للأيقونات القبطية في الفاتيكان لأول مرة في التاريخ، أواخر العام الجاري.

وأضاف "سعيد"، في تصريح خاص لمصراوي: "نحن بصدد تنظيم حدث كبير لرحلة العائلة المقدسة مع الفاتيكان، وبدأنا خطوات حقيقية، وتواصلنا مع الرهبان الفرانسيسكان في مصر التابعين للفاتيكان، ورتبنا معهم أكثر من حدث، وسيجوب المعرض أكثر من دولة، سيتم في أكتوبر المقبل أو نوفمبر، وكذلك ستكون هناك أيقونات حديثة من الفن القبطي، مع فنانين حاليين".

وتابع مدير مركز الدراسات القبطية، أن وزارة السياحة ممثلة في نادر جرجس عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة، ستشارك في هذا الحدث، وكذلك المجلس الثقافي المصري في روما.

وأوضح، أنه من ضمن الفعالية كورال قبطي يعرض في إيطاليا، ومحاضرين عن التراث القبطي، بهدف جذب السياحة الأوروبية لمصر.

واستطرد "سعيد": "وزارة الآثار لم تنتهٍ بعد من تجهيز بعض المزارات التي تقع ضمن نطاق مسار العائلة المقدسة، ومسؤوليات تجهيز مسار العائلة المقدسة تشارك فيه المحليات بدور مهم، في تمهيد الطرقات".

وأردف: "المسؤولون في مصر بدأوا التحرك متأخرًا، والتنفيذ أخد وقت، ونحتاج إلى رؤية موحدة للمشاركين في مشروع مسار العائلة المقدسة، وكذلك شركات السياحة التي تترجم هذا الجهد إلى برامج سياحية ذات جدوى".