بالصور.. حفل تخرج حفيد مبارك أمام الأهرام بحضور علاء وجمال
02:56 م الجمعة 01 يونيو 2018
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القاهرة - مصراوي:
نشر عمر علاء مبارك- حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، صورًا لحفل تخرجه -الذي أقيم أمام أهرام الجيزة- على حسابه الشخصي على "إنستجرام".
وشارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وزوجتاهما وأبناؤهما في حفل التخرج الذي ضم عددًا من المقربين للأسرة.
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