بالصور.. حفل تخرج حفيد مبارك أمام الأهرام بحضور علاء وجمال

القاهرة - مصراوي:

نشر عمر علاء مبارك- حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، صورًا لحفل تخرجه -الذي أقيم أمام أهرام الجيزة- على حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وشارك علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وزوجتاهما وأبناؤهما في حفل التخرج الذي ضم عددًا من المقربين للأسرة.