بروتوكول تعاون بين "التعليم" وجمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة

كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بوفد من جمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة (BISC)؛ لتوقيع بروتوكول تعاون تنظيمي في المجالات التعليمية، بين وزارة التربية والتعليم وجمعية المدارس الدولية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، حضر توقيع البروتوكول كلٍ من اللواء أكرم النشار، مستشار الوزير للشؤون المالية والإدارية، وياسر عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والمشرف على التعليم الخاص والدولي، وعبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وشيرين حمدي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، تلتزم جمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة بأحكام وقواعد قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقرارات وزارة التربية والتعليم المصرية في شأن التعليم الخاص والدولي، وأن تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.

كما تلتزم جميع المدارس الدولية البريطانية بقانون العمل المصري فيما يتعلق بالعاملين المصريين، وتتخذ إجراءات تراخيص العمل للمعلمين الأجانب وفقًا لقانون العمل المصري ومتطلبات الوزارة، مع التأكيد على أن المناهج المقررة بمدارس (BISC) لا بد أن تعكس وجود المدرسة بمصر وتعبر عن الهوية، وتتمسك بالعادات والتقاليد المصرية الخالصة، ويؤدي الطلاب المصريون امتحانات مواد الهوية القومية وفقًا لمناهج وزارة التربية والتعليم المصرية وتحت إشرافها.

وتساهم جمعية المدارس الدولية البريطانية في تنمية المجتمع المحلي، إضافة إلى تبادل الخبرات بينهما وبين الوزارة فيما يخص طرق التعليم الحديثة مع المدارس المحلية سواء الحكومية أو الخاصة.

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