تبدأ 3 يونيو.. أماكن بيع كراسات شروط 20 ألف وحدة بـ"سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرنية، في طرح 20 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر" في 8 مدن جديدة.

وتبدأ شراء كراسات الشروط يوم الأحد المقبل 3 يونيو، في أوقات العمل الرسمية، على أن يتم الحجز اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 16 أغسطس.

ويستطيع الراغب في حجز الوحدات، شراء كراسة الشروط من مقر أجهزة المدن التي طرحت بها الوحدات: "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا"، مقابل 500 جنيه للكراسة الواحدة، لا ترد.

مواصفات المشروع:

الوحدات المطروحة تخصص بنظام القرعة العلنية، على أن يتم التسليم خلال 18 شهرًا من إجراء القرعة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 115 مترًا وحتى 118 مترًا، بمستوى تشطيب متميز، ويحاط المشروع بسياج شجري، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.

مقدمات الحجز:

يختلف مقدم الحجز من مدينة لأخرى، وفقًا لسعر المتر بها، ويتراوح بين 40 ألفًا و70 ألف جنيه، وجاءت مدينة القاهرة الجديدة بسعر 6650 ألف جنيه للمتر، ومقدم حجز 70 ألف جنيه.

وفي دمياط الجديدة، وصل سعر المتر إلى 6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه، ومدينة 6 أكتوبر وصل سعر المتر إلى 5525 جنيهًا، كسعر موحد لكل الوحدات بمقدم حجز يصل إلى 60 ألف جنيه، بينما في مدينة بدر، وصل سعر المتر إلى 4300 جنيه، بمقدم حجز 45 ألف جنيه.

أما مدينة العبور، وصل سعر المتر إلى 5250 جنيهًا، ومقدم حجز 55 ألف جنيه، وفي مدينة غرب قنا، يصل سعر المتر إلى 3440 جنيهًا للمتر، ومقدم حجز 40 ألف جنيه، كما تشهد مدينة ناصر غرب أسيوط طرح الوحدات بسعر 3480 جنيهًا للمتر، و40 ألف كمقدم حجز، وفي المنيا الجديدة، يصل السعر إلى 3400 جنيه للمتر، بمقدم حجز يصل إلى 40 ألف جنيه.

وجاء نص كراسة الشروط على النحو التالي:

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