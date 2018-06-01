غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق في الفيوم 10 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه عن مناطق "الجون، وبطل الإسلام، وعدلي هيكل"، وضعف المياه عن باقي أنحاء مدينة الفيوم الجديدة، وذلك غدًا السبت، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

وقالت شركة المياه، في بيان اليوم الجمعة، إن قطع المياه نظرًا لوجود أعمال صيانة بشارع البوستة خلف المدرسة التجريبية.

وأهابتالشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.