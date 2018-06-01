12 مركزًا لخدمة الحاجزين بـ"الإسكان الاجتماعي" ورقمين للخط الساخن

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن هناك عددًا من الوسائل والآليات المختلفة لخدمة العملاء بمشروع الإسكان الاجتماعي، منها الموقع الإلكتروني (http://www.mff.gov.eg)، وبلغت عدد زياراته حتى الآن 6.89 مليون زيارة، وعدد العملاء المسجلين بالموقع 753 ألف مستخدم.

وأضافت عبدالحميد، في بيان اليوم الجمعة، أن عدد المكالمات التى تم الرد عليها من خلال الخط الساخن (1188 – 5777) تجاوزت 4.8 مليون مكالمة، وعدد الرسائل الواردة من العملاء للاستعلام عن موقفهم من خلال خدمة الاستعلام عن طريق الرسائل، أكثر من 2.33 مليون رسالة.

وتابعت، أن هناك 12 مركزًا لخدمة العملاء، تخدم الحاجزين على مستوى الجمهورية، بالأماكن التالية: "جهاز مدينة 15 مايو - جهاز مدينة السادات - الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق – جهاز مدينة أسيوط الجديدة – جهاز مدينة دمياط الجديدة - جهاز مدينة الصالحية الجديدة - جهاز مدينة العبور - مركز المعلومات بمديرية الإسكان بالوادى الجديد – الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف (إدارة التسكين) - جهاز مدينة أسوان الجديدة - جهاز مدينة العاشر من رمضان - جهاز مدينة بني سويف الجديدة".

وأعلنت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن إجمالي عدد المتقدمين للحجز بالمشروع بلغ 843.378 حاجزًا، منهم 692.093 حاجزًا انطبقت عليهم الشروط، وتم إرسال 518433 ملفًا للحاجزين بالمشروع إلى شركات الاستعلام، بيانها كالتالي "67.491 مرفوضًا بالاستعلام الميداني – 38244 عدم استكمال الإجراءات – 13985 مرفوضًا لسبق الاستفادة – 62727 مؤجلاً بالإعلان التاسع - 12.949 مؤجلاً للأولوية – 22043 يجرى الاستعلام"، بينما تم إرسال 300994 ملفًا لجهات التمويل، موزعة كالتالي "62.068 مرفوضاً ائتمانياً – 169863 تم التخصيص – 15827 يجرى التخصيص - 53,236 تحت الدراسة / التمويل".

وذكرت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن قيمة التمويل الممنوح من البنوك بلغ 13.44 مليار جنيه بمتوسط 92 ألفًا لكل عميل، وقيمة الدعم النقدي المقدم من الصندوق 2.5 مليار جنيه بمتوسط دعم 17267 جنيهًا لكل عميل، ومتوسط الدخل الشهري للمستفيدين 1780 جنيهًا، ومتوسط الفئة العمرية للمستفيدين 37 سنة.

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