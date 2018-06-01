"الإسكان": طرح حجز المرحلة الأولى من وحدات العاصمة الجديدة بعد العيد

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، طرح حجز المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالحي السكني (R3) الذي تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إجازة عيد الفطر.

وقال وزير الإسكان، في بيان اليوم الجمعة، إن الوحدات كاملة التشطيب، ومستوى التشطيب متميز، والمساحات متنوعة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال عام.

وأضاف الوزير، أن الحي السكني الذي تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، فضلًا عن عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي.