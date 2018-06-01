"الزراعة": 13 مليون جنيه حصيلة بيع 22 قطعة أرض بالمزاد العلني

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن حصيلة المزاد العلني الأخير الذي نفذته الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع مساحات مختلفة من الأراضي ولاية الهيئة، بلغت حوالي 13 مليونًا و115 ألف جنيه.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن المساحات التي تم بيعها، والبالغ عددها 22 قطعة في 5 محافظات هي "الإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، والبحيرة"، لافتًا إلى بيع قطعة واحدة بمحافظة الإسكندرية، مساحتها 500م2، بمبلغ 6 ملايين و300 ألف جنيه، و4 قطع بمحافظة الفيوم، بإجمالي مساحة 2446م2، بمبلغ 2 مليون و481 ألف جنيه.

وأضافت الوزارة، أنه تم بيع 11 قطعة بمحافظة المنيا بمساحة إجمالية 1708م2، بمبلغ مليون و609 آلاف جنيه، وبيع قطعة أرض بمحافظة بني سويف، مساحتها 19 قيراطًا و18 سهمًا، بإجمالي مبلغ 102 ألف و864 جنيهًا، وكذلك بيع 5 قطع بمحافظة البحيرة بمساحة إجمالية 648م2، و2 فدان، و5 قراريط، و18 سهمًا بقيمة إجمالية 2 مليون و621 ألف جنيه.

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه يجري التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية، على طرح عدد من المساحات ولاية الهيئة للبيع بالمزايدة العلنية، طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف "البنا"، أنه تم الاتفاق خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على طرح عدد من المساحات في 15 محافظة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 208 أفدنة أراضي زراعية و407503م2 أراضي مباني، بحيث يتم الإعلان عن المزاد من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يتم تقدير جميع المساحات من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

فيما قال الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه من المقرر الانتهاء من عمليات بيع باقي المساحات والقطع المطروحة للبيع خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة ما تم بيعه بالمزادات من أراضي ولاية الهيئة حتى الآن، بلغ حوالي 19 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، ذكر مدير الهيئة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة ممثلة في مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والهيئة العامة للمساحة المصرية ممثلة في مديرية المساحات بالإسكندرية، للبدء في أعمال بحث الملكية والخرائط المساحية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وتسليمها لمديرية الإصلاح الزراعي؛ تمهيدًا للتصرف فيها وتقنين أوضاع اليد عليها طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن ذلك سيتم تعميمه على باقي المحافظات التي بها أراضي ولاية الهيئة، وتحتاج إلى رفع مساحي وبحث ملكية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير تكليف الرفع المساحي.

وفيما يتعلق بتنفيذ قرارات الإزالات، أوضح الفولي، أنه تم من خلال لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع قوة إنفاذ القانون لإزالة 90 حالة تعدي بمحافظات الجيزة والشرقية والدقهلية وأسوان والمنوفية والفيوم والقليوبية وسوهاج وقنا، وذلك للتنفيذ من خلال المحافظين.

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