نائب رئيس المحافظين عن تشكيل "السيسي" مجلس أمناء أكادمية الشباب: طريق لخلق كوادر شبابية مؤهلة

كتب-مروة شوقي:

أشاد المهندس محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتشكيل مجلس أمناء الأكادمية الوطنية للشباب.

واضاف أمين، في بيان له اليوم الخميس، أن تأسيس الأكادمية الوطنية للشباب خرجت من روح مؤتمرات الشباب، منوها بأن تلك الاكادمية سيكون لها دور كبير وقوي في تاهيل كوادرجيدة في جميع مؤسسات الدولة.

وطالب مجلس الأمناء الذى تم تعينه من قبل الرئيس اليوم، بعرض رؤية عمل الأكادمية والخيوط التي ستعمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين، بأن كل هذه الخطوات تعتبر طريق جيد نحو خلق كوادر شبابية مؤهلة لسوق العمل في كافة المجالات، مشيرا إلى ان هذا سيعود علي الوطن بشكل فعال وسريع خاصة وان سوق العمل تحتاج الي كوادر موهلة.

يذكر أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية كلا من، رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء عباس كامل ممثلا لرئاسة الجمهورية ، أشرف أحمد علي كوجك ممثلا لوزارة المالية ، الدكتور محمد عبد الكريم صالحين ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد زايد ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات. الدكتور محمد طارق محمد عبد القادر من ذوي الخبرة ، الدكتور يوهانسن يحيى محمد عيد من ذوي الخبرة ، الدكتور محمد شريف ديلاور من ذوي الخبرة.

وتضمن القرار ايضا تعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديرا تنفيذيا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير.