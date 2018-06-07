بالصور.. افتتاح معرض "بنحبك يا صلاح" بالمركز الثقافي الروسي

وزير المالية: 8 مليارات جنيه من "الرسوم الجديدة" و67 مليارًا للحماية

محمد عاطف

افتتح منذ قليل، الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور طارق المهدي محافظ مطروح الأسبق، ألكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، معرض كاريكاتير بعنوان "بنحبك يا صلاح"، الذي انطلق بالمركز الثقافي الروسي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

يضم المعرض بورتريهات كاريكاتيرية لنجم كرة القدم اللاعب المصري محمد صلاح، محلقًا بعلم مصر فوق الأهرامات حاملا كرة ذهبية ومحمسا الجمهور.

ويتناول المعرض موضوع كرة القدم بمناسبة إقامة كأس العالم بروسيا، ويشارك بالمعرض 30 فنانًا منهم 8 من روسيا و22 من مصر.