برلماني يطالب بحماية محدودي الدخل قبل تحريك أسعار الوقود

كتب- أحمد علي:

طالب النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، عن دائرة قسم أول جيزة، الحكومة بتنفيذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية قبل تحريك أسعار الوقود؛ تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة زيادة المعاشات والمرتبات.

وأوضح رياض في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن الإجراءات الاقتصادية يجب أن تشمل زيادة الأجور والمعاشات وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، التي بلغت، حتى الآن، نحو 10 ملايين مواطن، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على المواقف في الفترة المقبلة.

ولفت "رياض" إلى أن أي دولة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي يجب أن تحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الآثار السلبية له، خاصة بعد تضخم الأسعار الذي حدث العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يستطيع معها المواطن التكيف مع القرارات الاقتصادية الجديدة.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، والعمل على مراقبة الأسعار، ومنع استغلال وجشع التاجر، مؤكدًا أن مجلس النواب على استعداد كامل أن يشرع قوانين لزيادة فاعلية الأجهزة الرقابية.