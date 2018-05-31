أبرز 5 معلومات عن رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية الشباب

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018، بتعيين الدكتورة رشا راغب خليل، مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وينشر "مصراوي"، أبرز 5 معلومات عن الدكتورة رشا عياد، الرئيس التنفيذي الجديد لأكاديمية الشباب.

. ولدت بمحافظة القاهرة في 8 مارس 1973.

. حصلت على الدكتوراة في التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007.

. تولت العديد من المناصب، أبرزها، مدير تنمية العلاقات الإقليمية والدولية ومدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن التابعة لجامعة الدول العربية من عام 2002 وحتى عام 2008.

. آخر منصب شغلته، كان عميد فرع جامعة اسلسكا الدولية بدولة أوغندا والذي تولته منذ عام 2013.

. أبرمت الكثير من الاتفاقيات مع بعض الجهات العلمية الأوروبية والأمريكية لتطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بمصر وبعض الدول العربية ومن أهمها اتفاقية مع جامعة هارفارد.​