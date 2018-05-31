بالصور.. وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لتعزيز التعاون بين البلدين

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، "جامباولو كانتينى" سفير إيطاليا لدى مصر، وكلاوديو مارجوتينى الملحق العلمى والتكنولوجى بالسفارة، لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في المجال الصحي، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الاطباء بالعباسية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول طلب الجانب الإيطالي بإنشاء مستشفى جامعي فى مصر، مشيراً إلى أن الوزير أوضح للجانب الإيطالى أن أى جامعة لابد أن يكون لها مستشفى جامعى لخدمة التعليم بها، وفى هذا الصدد رحب الوزير ورشح المستشفى الإيطالي التابعة لوزارة الصحة لتصبح مستشفى لتلك الجامعة الإيطالية.

وأشار "مجاهد" إلى أن اللقاء تطرق إلى تعزيز سبل التعاون في مجال المستشفيات بين البلدين فى تخصصات معينة جارى تحديدها، حيث سيتم إجراء "فيديو كونفرانس" بين الجانبين، لافتاً إلى تحديد مستشفيي دار الشفا، والشيخ زايد للتعاون مع الجانب الإيطالى فى هذا الشأن.

ولفت " مجاهد" إلى أنه سيتم عقد ورش عمل بين الجانبين خلال الفترة القادمة بهدف استخدام النانو تكنولوجى فى المجال الطبى، مما يساهم فى تقديم خدمة طبية متطورة.