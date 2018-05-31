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إقبال كثيف على لجان الانتخابات العمالية بمؤسستي اﻷهرام وأخبار اليوم

11:38 ص الخميس 31 مايو 2018
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كتبت- مروة شوقي:

توافد الناخبون على مقر التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العمالية بمؤسسة اﻷهرام، منذ الصباح الباكر، ضمن تصنيف المرحلة الثانية من الانتخابات التي انطلقت، اليوم الخميس، لتشكيل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 /2022.

كما شهدت انتخابات العمالية في مؤسسة أخبار اليوم، إقبالا كثيفاً في الساعات الأولى لفتح باب التصويت على مقاعد اللجنة النقابية.

يتنافس في مؤسسة أخبار اليوم، 3 مرشحين على مقعد رئيس النقابة، هم: المهندس أحمد صلاح الدين، وصلاح أنور، وعادل دربالة، كما يتنافس على مقعد عضوية النقابة 57 مرشحًا، على أن يتم اختيار 10 مرشحين منهم فقط.

تجري انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين في 13 قطاعًا هي: (الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم).

الانتخابات العمالية مؤسسة الأهرام أخبار اليوم لجان الانتخاب تصويت المنظمات النقابية

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