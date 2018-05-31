"الكهرباء": إعلان الزيادة الجديدة في مؤتمر صحفي بعد موافقة "الوزراء"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يتم تحديد موعد الإعلان عن الزيادة الجديدة المرتقبة فى أسعار شرائح الكهرباء، وفقًا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2020.

وأكد حمزة، أنه حال موافقة مجلس الوزراء على الدراسات والمقترحات التى تقدمت بها الوزارة بخصوص الأسعار الجديدة سيقوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الزيادات الجديدة.

وشدد المتحدث باسم الكهرباء، في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، على أن الوزارة تقوم حاليًا بمتابعة ومراجعة ما يتم تنفيذه من أهداف وخطط بشركات القطاع المختلفة، وذلك لتأمين واستقرارالتغذية الكهربائية على مستوى جميع المناطق بمحافظات الجمهورية المختلفة، لافتًا إلى أن مصروفات الصيانة التي تم منحها لشركات توزيع الكهرباء التسع بلغت 2 مليار جنيه، خلال عامي "2016-2017".

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في إضافة 6882 ميجاوات، عبر خطة طموحة وعاجلة منها 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بتكلفة بلغت 2.7 مليار جنيه.

وأكد حمزة، أنه يتم حاليًا تطوير شبكة نقل الكهرباء من خلال تنفيذ خطط طموحة بدأت منذ العام الماضي، وتم رصد تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.