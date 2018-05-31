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محافظ الجيزة يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي

02:11 ص الخميس 31 مايو 2018
محافظ الجيزة يشارك عمال النظافة حفل إفطار جماعي

محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي

الجيزة- أ ش أ:

شارك محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل حفل الإفطار الجماعي بحديقة الجيزة العامة بأول طريق الفيوم.

وأكد المحافظ حرصه على تلبية الدعوة لحضور الإفطار الجماعي مع عمال النظافة بالمحافظة تقديرا لدورهم الهام في نظافة شوارع الجيزة والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم.

وطالب المحافظ، كافة العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة منظومة النظافة.

حضر حفل الإفطار نائبا المحافظ أسامة شمعة وعلاء الهراس، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد، ويحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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محافظ الجيزة محمد كمال الدالي الهيئة العامة للنظافة والتجميل حفل إفطار جماعي الفيوم

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