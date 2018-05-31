بالصور- مقابر عين شمس.. انتهاكات لحرمة الأموات وتعديات على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

تعديات على أملاك الدولة، وشبهات فساد، وانتهاكات لحرمة الأموات، هكذا هو الحال في مقابر الزهراء بمنطقة عين شمس، والتي شهدت الكثير من الانتهاكات من جانب المواطنين.

بدأت الواقعة ببلاغات تقدم بها بعض الأشخاص واستغاثات لنواب البرلمان وأجهزة الدولة المعنية، تحكي تعرض مقابر الزهراء للسرقة، وإقامة مقابر مخالفة على اللحود وعلى أملاك الدولة دون موافقة من جانب الحكومة.

وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، إن التعديات والمخالفت باتت لا تحتمل، حتى وصلت إلى التعدي على المقابر وحرمة الأموات، وتحديدا بمنطقة عين شمس.

وأضاف هاشم، لمصراوي، اليوم الأربعاء: "حدث مؤخرا استيلاء مجموعة من المواطنين على أراضي داخل سور مقابر الزهراء دون وجه حق، ويوجد من ضمن هذه الأراضي أملاك للدولة.

وأكد رئيس قطاع التفتيش بالوزارة، أنه لا تهاون مع هذه المخالفات، والتي سيتم إزالتها على الفور، إلى جانب وضع حراسات على المقابر.

وأشار إلى أنه يجب وضع هذه المقابر تحت رقابة الوحدات المحلية، منعا لأي تعديات أخرى عليها من جانب البلطجية واللصوص.

وفي السياق نفسه، أوضح النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن جميع أراضي هذه المقابر مملوكة للدولة، ومن الناس من يؤجرها أو يستفيد منها بموافقة الأجهزة المعنية، ولكن يوجد داخل السور المحيط بها "لحود"، تم التعدي عليها وإقامة عيون وبنايات لمقابر عائلات أخرى.

وتابع الكومي، لمصراوي: في شخص تولى حراسة المقابر منذ فنرة، سمح للناس بالدخول والتعدي على حرمة الأموات وأملاك الدولة، ولكن تم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة والتي تباشر التحقيقات في الواقعة.

واستطرد عضو مجلس النواب: الناس بدأت تحفر اللحود، وتُخرج الموتى لبناء مقابر تخصها على أراضي الغير، وكذلك تستغلها في التجارة، فيبلغ سعر العين الواحدة التي تتراوح مساحتها ما بين 3-4 أمتار، نحو 200 ألف جنيه.

وشدد النائب محمد الكومي، على أهمية محاسبة كل المتورطين في هذه الواقعة، سواء بالفعل أو التغاضي عن المحاسبة، وفرض رقابة شديدة على المقابر حتى لا تتكرر، موضحا أنه سيتم الانتهاء من إزالة التعديات خلال 3 أيام وحتى بداية الأسبوع المقبل، وفقا لوعود مدير أمن القاهرة.