محافظ الجيزة يفتتح معرضا لمستلزمات الأسرة ببولاق الدكرور بتخفيضات 40%

الجيزة- أ ش أ:

افتتح محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، مساء الأربعاء، معرضا للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث بشارع ناهيا ببولاق الدكرور، وذلك تلبية لدعوة إئتلاف "حب الوطن".

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم عقب الافتتاح، إن المعرض يأتي في إطار التنسيق والتعاون الذي تقوم به المحافظة مع العديد من الجهات سواء الحكومية أو الحزبية أو القطاع الخاص لتوفير كافة ما تحتاجه الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.

وأضاف الدالي أن المعرض يضم كذلك مفروشات وملابس بأسعار الجملة بنسبة تخفيضات تصل إلى 40%، مؤكدا أن المحافظة قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح العديد من المعارض وأن كافة ما يحتاجه المواطن موجود بالأسواق العامة وبأسعار مناسبة.

حضر الافتتاح اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتور حسام فودة نائب رئيس إئتلاف "حب الوطن".