الصحة: وقف مدير مستشفى سوهاج عن العمل بعد سقوط أسانسير بمواطن

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إيقاف مدير مستشفي سوهاج العام ومسؤولي صيانة الاسانسيرات عن العمل واحالتهم للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية وفاة مواطن بعد سقوطه بأحد الاسانسيرات.

وشكل وزير الصحة، على الفور لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة وفحص الاسانسيرات بمستشفي سوهاج العام، حيث انتقلت اللجنة لمقر المستشفى، وهى الآن تباشر عملها على أن تقوم برفع تقريرها غدا الخميس للوزير.

وأكد وزير الصحة، ان هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، مشددا بأنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المقصرين.



الجدير بالذكر أن المتوفى يبلغ من العمر 32 عاما، كان فى زيارة لنجله المحتجز بالمستشفى بقسم العظام بالطابق الرابع.