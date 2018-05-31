ترامب: أجريت لقاءً عظيمًا مع كيم كاردشيان

(مصراوي)

التقت الممثلة الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حسبما ذكر ترامب في تغريدة له بموقع "تويتر".

وكتب ترامب عبر تويتر: "لقاء عظيم مع كيم كاردشيان، تحدثنا عن إصلاح نظام السجون وقانون العقوبات"، مرفقًا التغريدة بصورة من المكتب البيضاوي تظهر فيها كيم بجانبه.

وكانت الممثلة الأمريكية، وصلت إلى البيت الأبيض، الأربعاء، برفقة محاميها شاون هوللي؛ لمقابلة الرئيس الأمريكي، دونالد رتامب، بحسب مجلة "فانيتي فير" الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن كيم كاردشيان أمضت عدة شهور في محادثات عبر طرف ثالث؛ من أجل أن يُسهّل لها لقاء الرئيس ترامب.

وأوضحت المجلة أن "كاردشيان" في مهمتها التي تنفذها اليوم، تريد أن تطلب من الرئيس ترامب أن يصدر حكمًا بالعفو عن امرأة تمضي حكمًا بالسجن المؤبد بسبب جريمة مخدرات، هي أليس ماري جونسون، 62 سنة، ومعروفة بلقب "الجدة العظيمة".