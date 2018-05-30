 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ رامز جلال

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يوجه رسالة لمحمد صلاح

08:45 م الأربعاء 30 مايو 2018
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يوجه رسالة لمحمد صلاح

محمد صلاح

القاهرة- أ ش أ:

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح، وأن يلحق بمنتخب الفراعنة في كأس العالم بروسيا.

وقال سوركوش - في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار السنوي للصحفيين بمقر إقامته - إنه يتابع حالة اللاعب المصري العالمي من الصحف، ويتمنى له حظا سعيدا في مباريات المونديال.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

الاتحاد الأوروبي إيفان سوركوش محمد صلاح كأس العالم روسيا

الخبر التالى:

​البابا تواضروس يهنىء المسيحيين بمناسبة صوم الرسل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان