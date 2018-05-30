سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يوجه رسالة لمحمد صلاح
08:45 م الأربعاء 30 مايو 2018
القاهرة- أ ش أ:
أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح، وأن يلحق بمنتخب الفراعنة في كأس العالم بروسيا.
وقال سوركوش - في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار السنوي للصحفيين بمقر إقامته - إنه يتابع حالة اللاعب المصري العالمي من الصحف، ويتمنى له حظا سعيدا في مباريات المونديال.
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