سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يوجه رسالة لمحمد صلاح

القاهرة- أ ش أ:

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح، وأن يلحق بمنتخب الفراعنة في كأس العالم بروسيا.

وقال سوركوش - في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء، في حفل الإفطار السنوي للصحفيين بمقر إقامته - إنه يتابع حالة اللاعب المصري العالمي من الصحف، ويتمنى له حظا سعيدا في مباريات المونديال.