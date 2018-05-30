السماح لطفل فلسطيني مصاب بمرض نادر بدخول البلاد ونقله لمعبر رفح ​-صورة

كتب - طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، بدخول طفل فلسطيني الجنسية يعاني من مرض نادر في الرئة بمستلزمات علاجه، وتم نقله إلى معبر رفح وسط رعاية صحية لدخول قطاع غزة ولقاء أسرته هناك.

وصرحت مصادر طبية بالمطار، بأن السلطات تلقت طلبًا بالسماح بدخول الطفل هشام عبد الحميد خضر، والذي يعاني من من مرض نادر في رئته وخضع لاكثر من عملية جراحية، وصل على الطائرة المصرية القادمة من أسطنبول.

وأضافت المصادر أن السلطات قامت بإنهاء إجراءات وصوله تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتم تجهيز سيارة إسعاف نقلته إلى معبر رفح تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لدخول القطاع.

وأوضحت المصادر أنه وحدة طبية مجهزة نقلت مستلزمات علاج (الطفل) والتي احتاجت لدرجة حرارة أقل من الصفر حتي لا تتلف.