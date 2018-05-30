كاميرات باللجان وتغليظ عقوبة الغش.. 24 إجراء لضبط امتحانات الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، انتهاء وزارة التربية والتعليم، من جميع استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018.

وأضاف حجازي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى نحو إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكيد على الشفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل.

واستعرض حجازي، الإجراءات التي جرى اتخاذها للإعداد لعقد الامتحان وضبط العملية الامتحانية، كالتالي:

1. إصدار النشرة العامة رقم (1) لسنة 2017 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.

2. إصدار القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018؛ لتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وتغليظ العقوبات الخاصة بالغش أو الشروع فيه في ضوء أحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

3. توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا، وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه.

4. بحسب القانون فإن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

5. مخاطبة الجهات الأمنية المعنية لفحص الموقف الأمني للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان السير قبل توزيعهم على لجان سير الامتحان.

6. زيادة أعداد العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان، وزيادة الأعداد المخصصة منها بكل لجنة سير امتحان ليصبح عددها 6 بدلًا من 4 وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق.

7. التنسيق مع مديري المديريات التعليمية، لتركيب كاميرات بلجان سير الامتحانات من أجل تأمين أعمال الامتحانات، وبصفة خاصة باللجان التي شهدت توترًا خلال امتحانات العام السابق في بعض المحافظات.

8. التنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لتشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة برئاسة المحافظ أو من يفوضه؛ للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة.

9. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل من مدارسهم ومحافظاتهم بعد انتهاء المواعيد المحددة للتحويل، وبصفة خاصة بمحافظات: كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، وإحالة الكشوف الواردة ببيان التحويلات المشار إليها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعة إجراءات التحويل من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

10. تكليف الإدارة العامة للامتحانات بمتابعة سير امتحان الدبلومات الفنية من منطلق كونها "بروفة" جيدة للإجراءات التي تم اتخاذها هذا العام لتأمين أعمال امتحانات الثانوية العامة، وإثبات مدى نجاحها؛ لضمان سرعة إنجاز العمل وعدم تأخر إعلان النتيجة وتلافي أي سلبيات قد تواجه سير العملية الامتحانية.

11. متابعة انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات؛ لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.

12. تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني؛ لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية؛ حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

13. تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للدورين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2017/2018، على مستوى جميع محافظات الجمهورية برئاسة رئيس عام الامتحان، وعضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلين عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية.

14. تشكيل غرفة العمليات المحلية بالمحافظات للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

15. تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للتواصل مع الطلاب عقب انتهاء الامتحان، وإمداد غرفة العمليات المركزية بتقرير فني يومي عن انطباعات الطلاب عن الامتحانات.

16. عقد اجتماعات دورية وتدريبات مكثفة للمشاركين في العملية الامتحانية: رؤساء لجان السير، المراقبين الأوائل، الأعضاء القانونيين، رؤساء مراكز توزيع كراسة الامتحان، أعضاء اللجنة الثلاثية، وأعضاء الإحصاء بلجان النظام والمراقبة؛ لتوزيع الأدوار وتنسيق الجهود.

17. ندب أعضاء من الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء؛ ليكونوا رؤساء لجان في المناطق التي حدث بها بعض المشكلات العام الماضي.

18.اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز استراحات المبيت بما يليق ومكانة المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات للعام الحالي، واتخاذ إجراءات تحميل بيانات وصور جميع استراحات الجمهورية على موقع الوزارة بعناوينها تسهيلاً على الملاحظين والمقدرين للوصول إلى أماكن الاستراحات.

19. لأول مرة هذا العام طرح مقترح جدول امتحان الثانوية العامة من قبل الإدارة العامة للامتحانات، على الموقع الرسمي؛ لإتاحته للطلاب وأولياء الأمور لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه قبل مناقشته مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب من أجل التوافق مع الصيغة النهائية للجداول.

20. تكليف مديري عموم تنمية المواد الدراسية بإعداد نماذج اختبارية استرشادية لتدريب وتهيئة الطلاب لخوض امتحان الثانوية العامة، وتمكينهم من إجراء التقييم الذاتي لأنفسهم والوقوف على نقاط الضعف لديهم لمعالجتها قبل موعد انعقاد الامتحان، ورفع النماذج المشار إليها تباعًا على موقع الوزارة خلال فترة سير الدراسة.

21. عقد اجتماعات موسعة مع أعضاء الهيئة الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة المصرية؛ لمناقشة أهم الضوابط المنظمة لوضع الامتحانات والتوجيه بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعدم طلب أكثر من مطلوب بالأسئلة ذات الدرجات المنخفضة، ومراعاة أن يتضمن نموذج الإجابة كافة البدائل المطروحة حرصًا على مستقبل الطلاب، ومراعاة عملية توزيع درجات إجابة السؤال وأن يتم التوزيع طبقًا لخطوات الحل وليس النتيجة النهائية.

22. تلبية مطالب أولياء أمور الطلاب وإتاحة النماذج الاسترشادية وامتحانات العام الدراسي السابق 2016/2017 على موقع الوزارة؛ لتوفير مزيد من التدريب الجيد للطلاب وتعويدهم على شكل الورقة الامتحانية وتهيئتهم لخوض الامتحانات.

23.تخصيص الخط الساخن للوزارة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء أمور الطلاب على الرقم 19126، وإتاحة خدمة (WHATSAPP)، على الرقم 01005103349، لتلقي كافة الاستفسارات الخاصة بنظام امتحان الثانوية العامة للعام الحالي سواء من الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور، والتواصل الفوري معهم والرد على استفساراتهم وشكاواهم والعمل على سرعة حلها.

24. متابعة انتهاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية من عقد بروتوكولات تعاون مع مديريات الأمن، والتموين، والصحة، والكهرباء والطاقة، وتكليفهم بحضور اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظاتهم؛ لمناقشة أهم الاحتياجات الملحة والمطلوب توفيرها، وتدعيمها بالمحافظة.