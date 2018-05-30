رئيس "المعاهد" يطالب لجان الثانوية الأزهرية بتوفير أجواء هادئة للطلاب

كتب - محمود مصطفى:

طالب الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رؤساء لجان الشهادة الثانوية والملاحظين، بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب بشكل هادئ، وإعطائهم حقهم كاملًا في الوقت المخصص للإجابة.

وقال رئيس القطاع في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش تفقدة لجان امتحان الفقه لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية، بمعهد القاهرة الثانوي بالعباسية، إن الامتحانات تسير بشكل جيد حتى الآن، وأن غرف العمليات المنتشرة في قطاعات الجمهورية تعمل على حل أي مشكلة ترد إليها أولا بأول.

وبدأ طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والشعبة الإسلامية امتحاناتهم اليوم الأربعاء؛ ويؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي الفقه والمنطق، فيما يؤدي طلاب قسم الشعبة الإسلامية امتحان مادتي الفقه والاقتصاد.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألفا مقسمين إلى 100 ألف و350 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و55 ألفا و661 طالبا وطالبة بالعلمي، يؤدون الامتحانات بـ566 لجنة على مستوى الجمهورية.