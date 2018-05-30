"المحافظين" عن ضبط قيادات بالتموين: الفساد متوغل بمؤسسات الدولة

كتبت - مروة الفخراني:

أشاد أحمد حنتيش، المتحدث باسم حزب المحافظين، بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والقضاء عليه، والجهود المبذولة التي تجري بهذا الملف خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف حنتيش، في بيان اليوم، أن عملية القبض على بعض القيادات بوزارة التموين، تؤكد أن الفساد متوغل في أغلب المؤسسات.

وتابع: "أصبحنا إزاء ضرورة مُلحّة لمراجعة منظومة التعيين والترقي واختيار الكفاءات في كل المناصب التنفيذية والإدارية بالدولة، لتجنب تكرار مثل تلك الوقائع، ومن الواضح أن هناك شبكة كبيرة للفساد تعمل بشكل كبير في مؤسسات الدولة، على الرغم من جهود الرقابة الإدارية في القبض الفاسدين".

وطالب حنتيش بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ببنودها، والتي تعمل على الحد منه، نظرا لوجود عدة آليات بها قادرة على مجابهته والحد منه.​

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، جاء لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.​