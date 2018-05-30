البابا تواضروس يستقبل "هشام طلعت مصطفى" بالكاتدرائية

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كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء، المهندس هشام طلعت مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، إن عددًا من قيادات الشركة من بينهم المهندس جمال الجندي نائب رئيس المجموعة، رافقوا هشام طلعت خلال الزيارة، والتي جاءت "بهدف التعارف والمحبة" حسب البيان.

حضر اللقاء القس تادرس رياض، والقس أنطونيوس موريس، وعدد من أعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينتي.