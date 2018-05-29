وزير التعليم: 1.3 مليار جنيه لمحاصرة الغش في الامتحانات

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي إن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على بناء الإنسان المصري من خلال تطوير التعليم ضمن أولوياتها.

وأوضح شوقي، خلال حفل إفطار نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة في تطوير التعليم في مصر وخطة التطوير ليست وليدة اللحظة، وإنما تم طرحها لأول مرة أواخر عام 2014 أي في بداية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي.

وأشار الوزير إلى أنه تم رصد 1.3 مليار جنيه لمحاصرة الغش في الامتحانات، موضحا أن ميزانية الوزارة 80 مليار جنيه منها 68 مليارا خاصة بالأجور والمكافآت و6 مليارات للمباني و1.5 مليار للتغذية والباقي مصروفات أخرى.

واستعرض شوقي الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم تحت عنوان "خطة بناء الإنسان المصري" التي تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وتتضمن بالطبع تدريبات للمعلمين.

وقال إن توزيع المدارس وفق الأهداف الرئيسية للتعليم العام الأساسي يتكون في غالبيته من مدارس حكومية باللغة العربية، مع نسبة 12 بالمئة مدارس خاصة لغات، وواحدا بالمئة مدارس تجريبية/لغات ونسبة أقل للمدارس الدولية.

وأوضح أن الدوافع التي تجعل من خطة تطوير التعليم ضرورة في الوقت الراهن عديدة، أبرزها زيادة الكثافة الطلابية وعدم كفاءة البينة التحتية للمدارس، ومستوى المعلمين وما يواجههم من مشكلات إدارية ومادية.

وقال إن الأهداف الاستراتيجية للتعليم العام الأساسي تعتمد على تحولات كبرى في إصلاح المناهج في ضوء الرؤية الإصلاحية للتعليم.

وشدد وزير التعليم أن هذه الأهداف هي التأكيد على المهارات بدلا من التأكيد على المعرفة، والفهم العميق بدلا من المنهج السطحي الواسع، والتعلم القائم على نشاط المتعلم بدلا من التعليم التلقيني، وتعدد التخصصات بدلا من المواد الدراسية المنفصلة.

وأضاف أن تلك الأهداف تتضمن أيضا تعلما ممتعا مرتبطا بحياة المتعلم بدلا من التعليم النظري ومواد تعليمية ورقية ورقمية بدلا من المواد التعليمية الورقية فقط، وأخيرا الاعتماد على التقويم بدلا من الامتحانات.