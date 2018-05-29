نائب رئيس "مستقبل وطن": نتمنى الوصول لأداء الحزب الوطني "المشرف" -حوار

حوار- هند الشامي:

تصوير- أحمد جمعة:​

قال محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن ما أفرزته حملة "كلنا معاك من أجل مصر" من تشكيل قوي عقب الانتخابات الرئاسية، دفعه للتفكير في الاندماج مع حزب مستقبل وطن، والذي يملك الشباب والخبرات اللازمة للعمل الحزبي والسياسي.

وأضاف "منظور"، في حواره مع مصراوي، أنه يتمنى الوصول لأداء الحزب الوطني، لاسيما وأنه نموذج مشرف في أدائه السياسي، واصفا تجربة الحزب الوطني بـ"الناجحة والمشرفة".. وإلى نص الحوار:

لماذا اتجهت من جمعية تنموية اجتماعية للعمل السياسي؟

أفرزت الحملة تشكيلًا قويًا بمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولأن الحملة كانت مرتبطة بانتخابات الرئاسة بالتالي انتهت بنهايتها، ومنذ ذلك الوقت "مكناش عارفين نروح بالهيكل التنظيمي الخاص بينا فين"، وجاءت لنا فكرة إنشاء حزب، ولكن رؤيتي كانت مختلفة، فكنت أرى أن الدخول بكيان قائم بالفعل أفضل، لأن الاتحاد قوة، ومن خلال الاندماج يمكننا الاستفادة بالآخرين، ومن خبرة الآخرين، وجاء الاختيار لصالح مستقبل وطن.

وهل واجهتم أزمة توكيلات في تشكيل حزب؟

لا على العكس، فالكيان موجود والتوكيلات لا تمثل أزمة لنا، بل من السهل إعدادها، ولكني أرى أن الدمج تحت عنصر قوي يضيف لبعضنا البعض، ومستقبل وطن يملك الشباب، ونحن لدينا خبرات وقامات إضافة للشباب أيضا، وبالتالي هذا ما دفعنا للدمج.

ولماذا اختيار مستقبل وطن؟

اختيار مستقبل وطن لأنني كنت أحد قياداته سابقا، وعضو هيئة عليا ببداية تدشينه، ولكني منذ أنشأت الجمعية تركت الحزب بهدف التفرغ لها، "وشايف إننا هنقدر نعدل ونغير فيه وهيسهل عليا العمل السياسي".

كيف ستتعامل مع الاعتراضات بصفوف الحزب على هذا الاندماج؟

الأمر يشبه اعتراض مجموعة من الموظفين على مدير جديد، ليس أكثر، وجاءت لي الاعتراضات، وأرى أن هذا الخلاف أعطاني قوة، ويعد بمثابة عملية تقييم لإعادة تشكيل للحزب وجاري عمل حركة تغييرات الآن، ولم يعد هناك وجود لأي خلافات داخلية.

كم عدد أعضاء الحزب بعد الاندماج؟

الآلآف.. ولكن لن أعلن عنها الآن.

بما تفسر توسيع قاعدة القيادات بأعضاء جدد من خارج الحزب؟

نحن نسعى لخلق ملحمة مختلفة، وإرسال رسالة قوية تصل للمواطن "ليشعر الناس يعني إيه مستقبل وطن، فأنا شخصيا محبش أدخل في حتة وأفشل فيها".. وأعمل الآن على مشروع سياسي سيخرج للنور في شهر أغسطس "حاجة جديدة كده تناسب 2018 بفكر شباب، حاجة تدي أمل".

هل مستقبل وطن نموذج لحزب وطني جديد؟

أرى أن الحزب الوطني كان نموذجًا مشرفًا في أدائه السياسي، وتجربة الحزب الوطني ناجحة، وأتمنى أن أصل لأدائه، فهو الحزب الوحيد الذي كان ناجحا بالساحة السياسية، "وهذا هدفي وعيني عليه وأنا شغال، وهتعلم منه ومن تجربته وهاستفيد منه، وهابعد عن التجارب السيئة اللي فيه، وهرمي الوحش على جانب".

من وجهة نظرك ما هي مساوئ الحزب الوطني؟

الحزب الوطني سلبياته تتمثل في إرضاء ناس عن ناس دون الاستناد لمعيار الكفاءة أو الشغل، ولكن نهج مستقبل وطن سيكون بناءا على الكفاءات " وأنا مش الكل في الكل بالحزب .. في حاجات مفهمش فيها استمع للي فاهمين فيها".

هل ترحب بانضمام أي عضو سابق بالحزب الوطني لمستقبل وطن؟

أي مواطن يتفضل ولو حزب وطني ده شرف.

كم عدد النواب الذين انضموا لكم؟

رسميا 24 نائبا، انضموا لنا وجميعهم من حزب المصريين الأحرار، ولكننا نرجو الزيادة بالطبع في عدد النواب.

ما موقف المنضمين لكم من إسقاط العضوية الذي ينتظرهم تحت القبة؟

لا أعلم.

"الدستور ولائحة البرلمان" يقضيان بإسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية بثلثي الأعضاء طبقا للدستور؟

لا أتوقع أن ثلثي البرلمان سيوافق على إسقاط عضوية زملائه، و"إن شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى عندنا نواب بحيث لا يوجد ثلثان لإسقاطهم"، فنحن الآن 84 نائبًا ولدينا نواب مستقلون يريدون الانضمام وجاهزون للتوقيع، فضلا عن انضمام عدد من المستقلين من دعم مصر أبرزهم عبدالهادي القصبي، وطارق الخولي، "إن شاء الله هناخد من نواب دعم مصر حبه حلوين".

هل أنتم حزب الأغلبية المقبل؟

"لا أعلم.. ولكن يهمنا مصلحة الشارع العامة، وعايزين الناس تحس بالحزب في الشارع، ويهمنا المواطن يجي يمضي استمارة".

وكيف سيكون التعامل مع ائتلاف دعم مصر؟ وهل تعتبر مستقبل وطن منافسًا أم متعاونًا مع الائتلاف؟

الاثنان معا، متنافسان ومتعاونان.

كيف ذلك؟

سأتنافس وأتعاون لصالح المواطن، فمصلحة المواطن هي الحاكمة.

هل ستعدون مرشحًا رئاسيًا لـ2022؟

"بدري علينا السؤال ده.. ونتمنى أن نحقق كل طموحاتنا المشروعة ولكني أرى أن دور الأحزاب يتمثل في وجود حزب قوي لمساند للدولة ويأتي منها منافس أم لا يأتي فليس هذا هدفي اليوم، بل هدفي أن يأتي لي المواطن ليوقع استمارة عضوية".

ما هي خطتكم لخوض انتخابات المحليات؟

نحن موجودون وسنشارك بكل قوة.

ما المنتظر تقديمه الفترة المقبلة؟

سنعقد ورش عمل للخروج بورق عمل لمساندة الحكومة بقرارات إيجابية، و"ننقل صورة المشكلات التي يواجهها رجال الأعمال وحلولها، ورفعها للمسئولين المنوطين بحلها".

كيف ترى الوضع في ظل الاندماجات؟

وضع جيد تأخرنا فيه سنوات، وكان لابد من الاندماج منذ فترة سابقة، حتى لا يخلو الشارع السياسي كما هو الآن.