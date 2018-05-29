بالصور.. "أبو زيد" و"راتب" و"عدوي" في عزاء الدكتور علي لطفي

كتب - مصطفى المنشاوي وهاني رجب:

حرص النائب طاهر أبو زيد، ورجل الأعمال حسن راتب، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 83 عاما، وشيعت جنازته أمس، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك وزيرا التموين الدكتور علي مصيلحي، المالية الدكتور عمرو الجارحي في العزاء، الذي أقيم بمسجد عمر مكرم قبل قليل.

وشغل "لطفي"، منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989، وعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.​​​