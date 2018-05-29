بالصور.. وزراء وشخصيات عامة في عزاء الدكتور علي لطفي

كتب - مصطفى المنشاوي وهاني رجب:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 83 عاما، وشيعت جنازته أمس، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

كما شارك في العزاء الذي يقام بمسجد عمر مكرم: المهندس عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التن​مية المحلية الأسبق، وأمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد، ومندوب من الرئاسة، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم فوزي.

وشغل "لطفي"، منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989، وعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.​​