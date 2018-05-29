بعد ساعات من "ضربة الرقابة الإدارية".. وزير التموين في عزاء "علي لطفي"

كتب- عمر مصطفى:

حضر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 83 عاما، وشيعت جنازته أمس، من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

ويأتي تواجد وزير التموين في عزاء "علي لطفي" بعد ساعات من ضبط الرقابة الإدارية 4 قيادات بالوزارة بينهم: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشاره الإعلامي، ظهر اليوم الثلاثاء.

كما شارك في العزاء: وزير المالية عمرو الجارحي، والمهندس عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وأمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد، ومندوب من الرئاسة، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم فوزي.